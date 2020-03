Man met 61 veroordelingen tegen rechter: “Ingebroken in wasautomaat? Ik maakte krassen uit frustratie, want mijn wasgoed was niet proper” Bart Boterman

13 maart 2020

13u45 2 De Panne Een Pannenaar die na zijn 61ste veroordeling opnieuw in de cel zit, dit keer voor het openbreken va een geldautomaat van een wassalon, tekende tegen dat vonnis verzet aan. Vrijdag gaf hij een opmerkelijke uitleg aan de Veurnse rechter. “Ik heb niet ingebroken in die wasautomaat. Ik maakte alleen krassen, omdat ik gefrustreerd was. Mijn wasgoed was niet eens proper.”

Marc C. draagt een indrukwekkend strafblad van liefst 12 pagina’s met zich mee. Begin dit 2019 werd hij opnieuw opgepakt, voor een inbraak in een geldautomaat in een wasserette in De Panne. “Op camerabeelden was Marc C. duidelijk herkenbaar en ook het mes waarmee hij de geldlade openbrak, was te zien. Dat had hij ook nog bij toen de politie hem oppakte. Het zijn niet de ergste feiten, maar het is echt wel genoeg geweest. Wij zijn het kotsbeu met hem”, sprak de procureur tijdens zijn proces in mei vorig jaar. Maar Marc C. liet toen verstek gaan. De rechter veroordeelde hem tot 4 maanden cel en 1.200 euro boete.

De man werd opgepakt en in de gevangenis gestopt, omdat zijn opgestapelde celstraffen alweer de drie jaar overschreden. In de gevangenis tekende hij verzet aan, waardoor het proces wordt overgedaan. “Ik was gefrustreerd. Mijn wasgoed was niet eens proper na een wasbeurt. Ik heb mij afgereageerd op die automaat, dat klopt. Maar ik heb de geldschuif niet opengebroken en geen geld gestolen”, aldus Marc C. vrijdagmorgen.

Zijn advocaat vroeg een werkstraf. Het Openbaar ministerie eiste de bevestiging van het verstekvonnis. Uitspraak op 27 maart.