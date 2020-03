Man grijpt onbekende vrouw naar de borsten: 6 maanden cel, 1.500 euro schadevergoeding en 5 jaar ontzet uit rechten Bart Boterman

13 maart 2020

Een man (56) uit Deinze is veroordeeld tot 6 maanden cel voor de aanranding van de eerbaarheid van een 39-jarige vrouw op de zeedijk in De Panne. Ze kwam naast de man zitten op een bankje, waarop hij prompt naar haar borsten greep. De man is ook voor 5 jaar ontzet uit zijn rechten en moet 1.500 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.

De feiten vonden plaats op 25 juli 2018. “Mijn cliënte wou op die mooie zomerdag even verpozen in de zon op de zeedijk. Ze ging op een bankje zitten. De man naast haar begon haar zonder enige aanleiding te betasten. Hij greep haar gewoonweg naar de borsten”, pleitte Thomas Bailleul, advocaat van het 39-jarige slachtoffer uit De Panne. Voorbijgangers waren getuige van de feiten en belden de politie, die snel ter plaatse was. “Dit zijn ontoelaatbare, Weinstein-achtige toestanden. Mijn cliënte was geschokt”, aldus Bailleul, die 1.500 euro morele schadevergoeding vroeg voor zijn cliënte.

Beklaagde G.L. (56) uit Deinze daagde niet op op zijn proces. De rechter besloot 6 maanden cel, zoals gevorderd door het openbaar ministerie, uit te spreken en ook de 1.500 euro morele schadevergoeding toe te kennen. De man mag zich ook voor vijf jaar niet verkiesbaar opstellen, geen openbaar ambt uitvoeren noch getuige zijn op een proces. Hij kan wel nog verzet en beroep aantekenen.