Man (50) aangehouden voor ongeval met vluchtmisdrijf, fietser (17) zwaargewond Bart Boterman

01 augustus 2020

09u25 0 De Panne Een 50-jarige man is door de Veurnse onderzoeksrechter aangehouden voor een zwaar verkeersongeval met vluchtmisdrijf in De Panne op donderdagavond. Een 17-jarige fietser bleef zwaargewond achter.

Het ongeval gebeurde in de Veurnestraat. Zowel de automobilist als de fietser reden van De Panne richting Veurne. Rond 22.20 uur werd de fietser echter van het fietspad gemaaid met de lichte vrachtwagen. De 50-jarige bestuurder reed echter door zonder omkijken.

Volgens het parket werd de verdachte enkele uren later ingerekend. “Met het ongeval was overdreven snelheid gemoeid. Bovendien stond de bestuurder al onder voorwaarden voor eerdere verkeersinbreuken”, aldus het parket. Het slachtoffer raakte zwaargewond, maar verkeert niet meer in levensgevaar.