Man (30) riskeert boete voor seksisme: hij weigert verklaringen af te leggen bij politievrouw Bart Boterman

18 september 2020

11u45 2 De Panne Een 30-jarige Koksijdenaar is vrijdagmorgen niet in de rechtbank opgedaagd in een zaak rond seksisme tegenover een politie-inspectrice. Hij werd in juli vorig jaar opgepakt voor verdachte handelingen in De Panne, maar weigerde verklaringen af te leggen bij een politieagente. De man, die eerder al voor zedenfeiten werd veroordeeld, riskeert een boete van 250 euro.

Volgens het Openbaar Ministerie verklaarde Saïd A. dat hij alleen wenste te spreken met een politieman. “Hij probeerde de politievrouw ook nog te intimideren door voortduren te staren en dreigende taal te spreken in Arabische bewoordingen. Dergelijke vormen van seksisme tolereren we niet in onze maatschappij, die staat voor een absolute gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Wij doen niet mee aan een machocultuur waarbij men enkel wil spreken met mannen”, aldus de procureur tijdens het proces.

A. had voor het seksisme tegenover de politievrouw eerst een minnelijke schikking van 250 euro aangeboden gekregen, maar betaalde die niet, waarop het parket hem naar de rechtbank stuurde. Daar liet hij verstek.

Geslachtsdeel getoond aan Jehova’s getuigen

Saïd A. is voor het gerecht geen onbekende. In juli werd hij nog veroordeeld tot 1 jaar cel met probatie-uitstel voor meerdere zedenfeiten. Hij toonde onder meer zijn geslachtsdeel aan twee Jehova’s getuigen die aan zijn woning kwamen aanbellen. Andere keren maakte hij obscene gebaren toen hij door een raam gluurde. De man begon zelfs te masturberen in de politiecel na zijn arrestatie, omdat hij wist dat een politieagente de bewakingsbeelden aan het bekijken was. Volgens het Openbaar Ministerie is hij ook al veroordeeld voor verboden wapenbezit, diefstal en weerspannigheid.

In de nieuwe zaak vonnist de rechter op 16 oktober.