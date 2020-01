Man (22) uit De Panne staat terecht voor downloaden en verspreiden van kinderporno: “Door mensen zoals u worden kinderen misbruikt” Bart Boterman

14 januari 2020

12u21 0 De Panne Een 22-jarige man uit De Panne moest dinsdag voor de Veurnse strafrechter verschijnen voor het downloaden en verspreiden van kinderporno via Facebook. Het Belgische gerecht kwam de zaak op het spoor dankzij een tip uit de Verenigde Staten, waar zijn IP-adres opdook in een grootschalig onderzoek naar kinderporno.

Beklaagde S.B. had een vals Facebookprofiel aangemaakt waarmee hij foto’s ontving en verspreidde, via Messenger. Volgens het openbaar ministerie verstuurde de man ook bezwarende kinderpornografische beelden via chatboxen in computergames. Tijdens een huiszoeking nam de politie een groot aantal foto’s in beslag op zijn computer. “Het is door mensen zoals u, die de beelden downloaden en verspreiden, dat er kinderen worden misbruikt. Zo lang de vraag bestaat, zal er een aanbod blijven. U maakt het probleem enkel groter”, sprak de procureur op het proces.

Zelf neefje van 3.5 jaar

Gezien S.B. van schuldinzicht getuigde, liet het openbaar ministerie de deur op een kier voor een voorwaardelijke straf, gekoppeld aan begeleiding. Een concrete celstraf werd niet gevorderd. “Ik was in die periode mentaal zwak en depressief, maar weet dat dit geen excuus mag zijn. Ik besef dat dit niet maatschappelijk aanvaard is. Ik heb zelf een neefje van 3.5 jaar en zou nooit willen dat zoiets met hem gebeurt. Dit zal nooit meer voorvallen”, sprak de beklaagde. De rechter, die de man al een flinke uitbrander gaf op het proces, doet uitspraak op 11 februari.