Liefhebber van oldtimer of Defender? Dan heeft De Panne op 20 september iets voor jou Gudrun Steen

08 mei 2020

08u28 0 De Panne De derde editie van DePanne4Cars is doorgeschoven naar 2021. Maar er is goed nieuws want de organisatoren zorgen voor een alternatief op 20 september dit jaar. Liefhebbers van oldtimers en Defender noteren die datum het beste al in hun agenda.

DePanne4Cars is een familie-evenement waar lifestyle en het betere autowerk de hoofdrollen spelen. “Onze passie voor oldtimers en Defenders is zo groot dat we geen jaar konden wachten en dus bedachten we een alternatief””, zegt Bernard Daenens. Samen met Klaas Van Laeren, Xavier Molenaar en Rik Vandecasteele presenteert hij een aangepaste versie onder de noemer DePanne4Corona.

Hoe dat eruit ziet? “Alle deelnemers moeten zich verplicht vooraf inschrijven. In openlucht melden ze zich op zondag 20 september aan”, overloopt Bernard. “We bieden hen een takeaway ontbijt aan waarvan ze in hun wagen kunnen genieten. Op hun standplaats krijgen ze hun roadbook. Samen met de dienst Lokale Economie van De Panne gaan we na hoe we ons commercieel centrum in de kijker kunnen zetten. Sowieso rijden we bij vertrek en aankomst door de Zeelaan. De oldtimers maken een ommetje via de Dumontwijk en voor de Defenders plannen we een 4x4 parcours. We zullen de wagens zoveel mogelijk spreiden. De dag sluiten we niet af met een vip-diner zoals anders maar wel met een lunchbox.” Deelnameprijs voor twee personen is 100 euro per wagen. Alle betaalde, reeds ingeschreven deelnemers van DP4C2020 kunnen gratis meedoen.

Inschrijven kan nu al op www.dp4c.be of mail@dp4c.be.