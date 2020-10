Lichte vrachtauto gestolen tijdens inbraak Bart Boterman

07 oktober 2020

11u33 5 De Panne In de De Pannelaan in Adinkerke is tussen maandagmorgen en dinsdagmorgen een auto gestolen tijdens een inbraak.

Volgens de politie drong een onbekende dader een woning binnen zonder dat er braak werd gepleegd. Hoe de dief toegang kreeg tot de woonst is niet bekend. In elk geval werd een sleutelbos ontvreemd met daaraan de autosleutel van een lichte vrachtauto. De dader startte de wagen die op de oprit stond en reed ermee weg. Het gaat om een zwart model met Belgische nummerplaat. De politie Westkust is een onderzoek opgestart, onder meer op basis van de gegevens van ANPR-camera’s.