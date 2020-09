Lichaam op straat aangetroffen in De Panne: twee verdachten opgepakt Bart Boterman

03 september 2020

09u18 166 De Panne De Sloepenlaan in De Panne, vlakbij de Zeelaan, is sinds deze morgen 6 uur afgesloten nadat een levenloos lichaam werd aangetroffen op straat. Politie en parket gaan uit van een moord.



Het labo en de wetsdokter zijn inmiddels ter plaatse voor een onderzoek. De brandweer plaatste een tent over het lichaam. Volgens onze informatie zouden twee verdachten zijn opgepakt. De omstandigheden, namelijk hoe het slachtoffer om het leven is gebracht, zijn voorlopig onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is momenteel nog niets bekend.

Het lichaam werd gevonden voor de deur van een kapsalon. De zaak werd anderhalve maand geleden overgenomen. Volgens buren was er de voorbije weken al een paar keer herrie en werd er al eens een deur ingetrapt.

