Lichaam aangetroffen in portaal van kapsalon in De Panne: twee verdachten opgepakt Bart Boterman

03 september 2020

09u18 332 De Panne De Sloepenlaan in De Panne, vlakbij de Zeelaan, is sinds deze morgen 6 uur afgesloten nadat een levenloos lichaam werd aangetroffen in het portaal van een kapsalon. Politie en parket gaan uit van een moord. Er zijn twee verdachten opgepakt, is bevestigd door het gerecht. Volgens onze informatie gaat het over een man en een vrouw. Wie het slachtoffer is, is nog niet bekend.



De politie werd rond 6 uur donderdagmorgen opgeroepen. In het portaal van het kapsalon werd een lichaam aangetroffen te midden van een plas bloed. Het slachtoffer, dat nog niet geïdentificeerd is, werd op gewelddadige wijze om het leven gebracht. De politie pakte volgens getuigen van het appartement aan de overkant de kapper op, een Marokkaanse barbier. Een half uur later werd ook een vrouw naar buiten gebracht. De vrouw werd eerst in de ambulance gecheckt op verwondingen en vervolgens ook geboeid meegenomen.

Geregeld herrie, al raam ingeslagen

Volgens buren was er de voorbije maanden al geregeld herrie in en voor de deur van het kapsalon. Ook de eigenaar van het pand bevestigt dat. Volgens de man werd een half jaar geleden al een raam van het kapsalon ingeslagen. Sinds augustus 2019 verhuurt hij het kapsalon aan de barbier, toen afkomstig uit Willebroek maar momenteel woonachtig in de Zeelaan in De Panne. “Ik ken hem eigenlijk niet goed. Hij betaalde steeds op tijd de huur, telkens contant. Enkel voor de maand augustus moest hij nog betalen. Hij was al enkele dagen te laat", aldus de eigenaar.

Afrekening

Verschillende ingewijden spreken over een mogelijke afrekening in het drugsmilieu. Buren van het kapsalon stellen dat de barbier in kwestie vaak onder invloed van drugs was en zijn werk niet naar behoren uitoefende. “Ik ben er één keer geweest en ben nooit meer teruggegaan. Mijn haar was scheef geknipt”, klinkt het. Personeel van een naastgelegen handelszaak zegt dan weer dat het er een komen-en-gaan was van louche figuren die hun haar niet eens lieten knippen.

Voetstappen met bloed

Hoe het slachtoffer om het leven is gebracht, is voorlopig niet duidelijk. Op straat zijn enkele voetstappen met bloed te zien. De politie doorzocht bloembakken en vuilnisbakken op zoek naar een moordwapen. Voorlopig heeft het parket nog niet verder gecommuniceerd over de omstandigheden. Het afstappingsteam, wetsdokter, onderzoeksrechter en rechercheurs zijn al de hele morgen en voormiddag bezig met een onderzoek.