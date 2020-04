Lenteplezier in Hoeve Paepehof. De lockdown van boer Andy Gudrun Steen

05 april 2020

10u34 0 De Panne Een schitterende lentedag vandaag en dat geldt zeker bij kinderboerderij Hoeve Paepehof in Adinkerke waar er tientallen jonge lammetjes, geitjes en konijnen rondhuppelen. “Je mag dan wel niet op de boerderij, ik laat mijn dieren zoveel mogelijk buiten zodat de buurt kan meegenieten van al dat babygeluk”, reageert boer Andy Vandenbon.

“Het was een vruchtbaar seizoen. Onze dieren hadden hoegenaamd geen last van de corona”, lacht Andy ondanks alle problemen. “Er lopen hier momenteel 21 lammetjes rond, 5 kleine geiten, 15 jonge konijnen en een kalfje. Alleen jammer dat ik onze kinderboerderij niet mag openen. Om de buurt tijdens hun coronawandeling toch op te beuren laat ik mijn dieren zoveel mogelijk grazen in de weides langs de straatzijde.” Voor Andy, die op zijn boerderij een horecazaak runt, zijn het harde tijden maar hij probeert van de nood een deugd te maken. “Tijdens deze ophokplicht, want zo heet dat bij boeren, heb ik meer tijd voor mijn beesten. Het dierenwelzijn komt, net zoals altijd, op de eerste plaats maar voor de coronacrisis waren het vooral onze vele vrijwilligers die de dieren voederden. Ik had daar helaas steeds minder tijd voor omdat het horecagedeelte al mijn aandacht opslorpte. Dat ligt nu anders. Ik kan terug naar de essentie van dit verhaal. Daarnaast fris ik de boerderij op. Momenteel vervang ik de oude omheining. Gelukkig had ik nog veel materiaal ‘gehamsterd’ voor alle winkels de deuren noodgedwongen moesten sluiten.”

Schade aanzienlijk en hoe lang zal het duren?

Achter het babygeluk op de boerderij en de extra vrijgekomen tijd, schuilt er ook veel onzekerheid. “Het is bang afwachten hoe de crisis zal verlopen”, klinkt Andy. “Wellicht zal de horeca de laatste schakel zijn die terug mag opstarten. En hoe zal dat gebeuren? Hoeveel mensen zullen we op hetzelfde moment mogen ontvangen? Zullen feestjes nog kunnen? Veel onbeantwoorde vragen, ook over de komende zomer. Misschien mogen we weer uit ons kot en kunnen we nergens anders terecht dan in ons eigen land. Dat zou een pluspunt betekenen voor horeca en middenstand. Hopelijk durven de mensen dan ook terug buiten te komen. Veiligheid gaat voor alles.”

Geen alternatief

Andy zorgt niet voor een alternatief tijdens de coronacrisis. “Dat is een bewuste keuze”, geeft hij toe. “Ergens anders gaan werken zit er niet in en afhaalgerechten klaarmaken zou niet het nodige resultaat halen vrees ik. Dan kan ik mijn tijd beter investeren in het opknappen van onze boerderij. Deze vakantie zouden we normaalgezien zeven dagen op zeven open gedaan hebben maar nu moeten we noodgedwongen de start van het seizoen missen. We hopen dat onze dieren toch een lichtpuntje betekenen tijdens een wandeling in de buurt. Ik zie alvast veel kinderen genieten van al dat prille leven dat hier rondhuppelt. Laten we ons daaraan optrekken. Wie ons wil steunen met giften voor de aankoop van dierenvoeding zouden we heel dankbaar zijn.” Hoeve Paepehof vind je terug op Facebook.