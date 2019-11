Leerlingen Atheneum Calmeyn openen kapsalon in school en iedereen mag langs komen GUS

15 november 2019

14u26 0 De Panne Joanna Stalmans, Axana Dupont en Chelsea Mahieux hebben het didactische kapsalon Enjoy Calmeyn geopend in het Atheneum in De Panne. Elke woensdagvoormiddag nemen de zevendejaars haarstylist met veel plezier jouw kapsel onder handen.

De drie leerlingen runnen het kapsalon als een mini-onderneming. “Daar komt veel meer bij kijken dan enkel haar knippen”, weten de zevendejaars haarstylist ondertussen. “We moeten ook de boekhouding bijhouden, zorgen dat er voldoende geld op de bankrekening staat en de afspraken beheren. Een heel leerrijk project voor later uiteraard. We staan open voor vrouwen, mannen en kinderen en openen Enjoy Calmeyn elke woensdagvoormiddag. We kijken er al naar uit om het haar te verzorgen, moderne snitten toe te passen en te experimenteren met nieuwe kleurtechnieken.”

De leerlingen vragen wel om een afspraak te maken. Dat kan op 058 42 94 96.