Leerkracht (45) in de cel voor verkrachting minderjarige jongen: eerder al ontslagen voor oneerbare voorstellen aan leerlingen

Bart Boterman Joris Smets & Kristien Bollen

27 januari 2020

11u55 62 De Panne Een leraar (45) uit De Panne die lesgeeft aan een Leuvense middelbare school zit in de cel voor verkrachting en aanranding van de eerbaarheid van een minderjarige jongen. De feiten vonden plaats op de zeedijk in Nieuwpoort, vorige woensdag. In de Leuvense school is de man met onmiddellijke ingang ontslagen. Hij werd in juni 2017 nog aan de deur gezet als leerkracht in een school in De Panne omdat hij oneerbare voorstellen deed aan leerlingen.

Het waren getuigen die vorige woensdag zagen hoe een oudere man seksueel contact had met een minderjarige jongen in een wagen op de zeedijk. De getuigen konden de nummerplaat noteren en verwittigden de politie. Die startte een onderzoek en kon de 45-jarige verdachte Erik D.C. uit De Panne snel identificeren en oppakken. Bij een huiszoeking zou bovendien heel wat kinderpornografisch materiaal zijn aangetroffen op zijn computer en smartphone.

Meteen ontslagen als leerkracht

“De onderzoeksrechter heeft de verdachte vorige donderdag aangehouden op verdenking van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid van een minderjarige. In het belang van het onderzoek kunnen we verder niets kwijt. De verdachte komt dinsdag voor de raadkamer”, zegt procureur Patty T’Jonck van Veurnse parket. De feiten zouden volgens gerechtelijke bronnen niet in schoolse context zijn gebeurd, wat betekent dat de man geen leerkracht was van het slachtoffer. Bij de scholengroep Huis 11, de koepel boven de Leuvense middelbare school, klinkt het dat Erik D.C. met onmiddellijke ingang is ontslagen sinds de feiten waarvoor hij in de cel zit bekend werden. De man was pas aan de slag sinds september 2019. Van grensoverschrijdend gedrag is evenwel nooit iets opgemerkt door de directie.

Eerder al van school gegooid voor overschrijdend gedrag

Verdachte Erik D.C. is afkomstig uit Leuven maar is ook jarenlang aan de slag geweest als leraar houtbewerking in een school in De Panne, de gemeente waar hij nog steeds woont. In februari 2017 werd hij er geschorst en in juni 2017 op staande voet ontslagen. “Er kwamen signalen van leerlingen dat de leerkracht soms oneerbare voorstellen deed. De leerkracht is toen geschorst en er is een intern onderzoek gevoerd. Dat onderzoek heeft die aantijgingen bevestigd, waarop de man op staande voet werd ontslagen in juni”, zegt de directrice van de scholengroep waartoe de middelbare school in De Panne behoort.

“De leerkracht in kwestie wou niet inzien dat deze voorstellen niet door de beugel konden. Er zijn evenwel geen handtastelijkheden geweest of seksuele handelingen gesteld. Anders waren wij meteen naar het gerecht gestapt. Het is in elk geval een opluchting dat wij destijds een juiste keuze hebben gemaakt om hem te ontslaan”, aldus de directrice. Dinsdag wordt duidelijk of de man langer in voorhechtenis moet.