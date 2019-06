Leer straks ook trompet of trombone spelen in De Panne GUS

24 juni 2019

10u34 1 De Panne De Panne breidt het aanbod aan muzieklessen verder uit. Nadat de gemeenteraad eerder deze maand gitaar- en pianolessen goedkeurde, kunnen kinderen van acht tot twaalf jaar nu ook trompet of trombone leren spelen.

“Tot op vandaag biedt De Panne enkel notenleer aan samen met de academie Stapwest, met hoofdzetel in Veurne”, zegt jeugdschepen Cindy Verbrugge (N-VA). “We vinden het belangrijk dat onze kinderen ook in eigen gemeente een muziekinstrument kunnen leren spelen en dat al vanaf de eerste lesdag. Ze hoeven dus niet eerst een paar jaar notenleer te volgen. Ze krijgen wel muzikale en culturele vorming en leren spelen in groep. De lessen zijn twee keer per week en dat telkens anderhalf uur. Ze vinden plaats in De Korre. Elke klas bestaat uit tien leerlingen, zodat we ze individueel kunnen begeleiden. Trompet, trombone, gitaar en piano zijn de vier muziekinstrumenten waaruit onze jeugd kan kiezen. Tot slot kunnen ze ook het derde jaar notenleer in De Panne volgen, momenteel kan dat maar de eerste twee jaar.” Wie in De Panne woont kan zich vanaf morgen dinsdag 25 juni inschrijven. Niet-inwoners kunnen dat vanaf 1 juli. Info: www.stapwest.be of 058/33.56.01.