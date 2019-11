Le Fox, M-Bistro en Carcasse behouden hun sterren GUS

18 november 2019

15u22 0 De Panne Michelin heeft zijn nieuwste restaurantgids voor 2020 voorgesteld. In onze regio zijn er geen nieuwe sterrenrestaurants. Hostellerie Le Fox uit De Panne behoudt zijn twee sterren. M-Bistro uit Nieuwpoort en Carcasse uit Sint-Idesbald staan opnieuw met één ster genoteerd.

De Michelin gids België/Luxemburg is vanaf 22 november te koop voor 23,65 euro. Er staan 139 sterrenrestaurants in en 168 bib gourmands voor restaurants die een menu aanbieden met seizoensgebonden producten voor maximum 39 euro.

Hostellerie Le Fox in De Panne behoudt zijn twee sterren. “Aan de kust ben ik de enige met twee sterren. Al 34 jaar ben ik sterrenchef waarvan vijftien jaar met twee sterren. Dit is het werk van onze hele brigade. Ik ben hen uitermate dankbaar alsook mijn echtgenote Ellen Dulst want zij is mee het gezicht van Le Fox. De uitreiking is telkens spannend. Ik zie de onderscheiding als een erkentelijkheid. Dit was enkel mogelijk door elke dag hard te werken.”

Trots

M-Bistro in Nieuwpoort blijft met één ster opgenomen in de Michelingids. “We hebben onze eerste ster gekregen in november 2017 toen we amper twee jaar bezig waren en zijn trots dat we ook nu weer onze ster behouden”, reageert Mattias Maertens die M-Bistro samen met zijn vrouw Sophie Billiet runt. Een Michelinster brengt zeker extra klanten naar onze zaak. We staan nu op het niveau waar we anders maar over twee jaar zouden staan mochten we geen ster hebben. Uiteraard komt er ook wat druk bij kijken want stel dat je de ster kwijtgeraakt. Toch ben ik trots op wat we met dit team hebben gepresteerd.”

Dankbaar

De derde sterrenzaak in onze regio is Carcasse bij beenhouwerij Dierendonck in Sint-Idesbald. “Een ster in de Michelingids was nooit ons doel maar we zijn wel blij met de erkenning”, zegt Harm Rademan van Carcasse. Chef-kok Sean Uytterhaegen staat aan het fornuis. “De kwaliteit van onze producten staat op de eerste plaats. De Michelinster hangt niet aan de voordeur maar in de keuken bij de gasten die ze verdienen. Onze drempel blijft laag. De klanten moeten zich hier thuis voelen en genieten van de pure gerechten. We blijven nederig en zijn Michelin dankbaar dat ze in ons concept geloven.”