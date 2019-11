Kunstzinnige zondag op kindermaat aan de Westkust GUS

12 november 2019

09u55 0 De Panne Nu zondag 17 november vindt de kunstendag voor kinderen plaats. Zowel Nieuwpoort als De Panne doen mee.

De Panne programmeert de voorstelling ‘Viva La Musica’ van Studio Gekko om 14 uur in De Boare. Dat is een flinke portie muzikaal theater met een lach en een traan en vriendschap als bindmiddel. Daarna kunnen de deelnemers meedoen aan een workshop STEAM waarbij STEM en art centraal staan. STEM staat voor de nieuwe onderwijsrichting rond wetenschap en wiskunde. Info: cultuur@depanne.be.

Fluitinitiatie

In Ysara in Nieuwpoort zorgt het team van de Westhoekacademie Koksijde en dat van de stedelijke academie voor podiumkunsten Westhoek (Stapwest) voor een gratis creatieve en muzikale namiddag om 15 uur. Daarnaast kan je een fototentoonstelling meepikken en zelfs een fluitinitiatie. De afsluiter om 17 uur is het optreden Cutie Flootie gebracht door leerlingen dwarsfluit van Stapwest. Info: cultuur@nieuwpoort.be.