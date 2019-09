Koksijdse bakkerij Helvetia verhuist naar oud Aldi-gebouw in De Panne GUS

11 september 2019

16u55 4 De Panne Begin december willen Marijke Poppe (34) en Joeri Dehoorne (35) hun bakkerij Helvetia openen in het oude Aldi-gebouw in de Veurnestraat in De Panne. Hun huidige zaak in Koksijde, die te klein is geworden, blijft open tot aan de verhuis. Het koppel zit boordevol plannen.

Dertien jaar terug namen Marijke en Joeri de leegstaande bakkerij Helvetia over. Joeri is gediplomeerd bakker en jaagde met zijn eigen zaak een droom na. Marijke volgde hem enthousiast. Op vandaag zijn er een zestal medewerkers actief en barst de bakkerij uit zijn voegen. “Het huurcontract in Koksijde is afgelopen en we zitten met plaats te kort”, benoemt Marijke de twee redenen waarom een verhuis nodig is. “Langs de Veurnestraat 215 in De Panne vonden we een geschikt pand dat met zijn 700 vierkante meter oppervlakte dubbel zo groot is. We hebben die plaats nodig omdat de vraag van organisaties, ondernemingen, rusthuizen en scholen stijgt om zeven dagen of zeven beleverd te worden. In ons huidig pand kunnen we dat niet aan. We hebben extra machines en ovens nodig. Dat kan dus wel in het oude Aldi-gebouw.”

Deadline is begin december

De werken zijn net gestart. “We willen tegen begin december de deuren van onze nieuwe zaak openen. Net voor de feestdagen dus”, geeft Marijke mee. En het koppel zit boordevol ambitie. “We plaatsen een extra toonbank in De Panne om belegde broodjes en charcuterie te kunnen verkopen. Eens verhuisd willen we een webshop starten. Daarop zullen de klanten uit ons volledige gamma brood en banket kunnen bestellen en dat tot 20 uur ’s avonds. ’s Anderendaags staat alles klaar. We hebben een vacature voor chocolade- en ijsbereider. Dat zijn twee nieuwe aspecten in ons aanbod. Nu al zijn we gekend voor onze gepersonaliseerde taarten maar we willen graag ijstaarten kunnen aanbieden. Onze nieuwe zaak is goed voor vijf tot zes extra medewerkers onder wie ook een bakker.” En Marijke ziet alleen maar voordelen in de verhuis. “We kunnen onze klanten binnenkort verwelkomen in een modern en strak interieur. Er is een ruime parking en onze bakkersgasten hebben plaats genoeg om hun creativiteit uit te werken. Bovendien zijn we langs een drukke baan gelegen. Naast vaste klanten mikken we in De Panne ook op toevallige passanten.”