Kleine 4.300 euro achterstallige belastingen geïnd tijdens verkeerscontrole Bart Boterman

21 november 2019

12u45 2 De Panne De verkeersdienst van politiezone Westkust hield dinsdag een grootschalige verkeersactie in samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst. Dat leverde 4.256 euro aan geïnde achterstallige verkeersbelasting op. Deze keer gebeurden de controles in De Pannelaan in De Panne en in de Toekomstlaan in Koksijde.

Samen werden 764 nummerplaten gescand. Dankzij het scansysteem troffen de diensten negen voertuigen aan zonder betaalde verkeersbelasting, wat resulteerde in onmiddellijk inningen. Door de politie werden ook andere inbreuken vastgesteld. Twee personen droegen geen gordel, één vrachtwagenchauffeur vervoerde zijn lading niet correct, drie bestuurders waren niet in orde met hun technische keuring en van vier bestuurders was het verzekeringsbewijs verlopen. De politie nam ook van 38 bestuurders een ademtest af, niemand had te veel gedronken.