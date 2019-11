Klachten over drukte tijdens Singles Weekend in Plopsaland: “Zijn ze vergeten personeel in te huren?” GUS

11 november 2019

14u39 4 De Panne Het Singles Weekend van Plopsaland De Panne was een succes. De actie waarbij singles het kindertarief betalen, lokte erg veel volk. Keerzijde van de medaille? Er waren te weinig medewerkers, met lange wachttijden tot gevolg.

Het was een lezer die een foto doorstuurde van de keuken achter de schermen waarop te zien is dat dienbladen tot op de grond stonden. “Alle singles binnenlaten aan kindertarief is een goede actie, maar bij Plopsaland waren ze wel vergeten personeel in te huren. Alles draaide op halve kracht met als gevolg tot veertig minuten aanschuiven voor het eten”, luidde de kritiek. Plopsa-ceo Steve Van den Kerkhof geeft toe dat het uitzonderlijk druk was. “Zondag zat ons pretpark in De Panne met bijna 10.000 bezoekers zo goed als vol. Onze personeelsplanning was voorzien op 3.500 bezoekers. Ik zie verschillende redenen voor de succesvolle dag in het najaar. Het weer was fantastisch, we hadden inderdaad onze actie waarbij singles aan kindertarief binnen mochten en de meeste andere pretparken zijn gesloten. Daarenboven werd voor maandag slecht weer voorspeld zodat de meeste mensen besloten zondag ons park te bezoeken. We zijn trouwens niet het enige park dat een verrassende toestroom aan bezoekers had. In het Nederlandse Efteling waren er zelfs parkeerplaatsen te kort.” Vreest hij dan niet voor problemen de volgende weken, want Plopsaland is nog de hele winter ook open voor Winter Magic. “Nee hoor”, reageert Van den Kerkhof. “We hebben verschillende scenario’s en voldoende medewerkers. We blijven wel steeds aanwerven.”