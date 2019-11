Kink Kank Hoorn voert ‘De Naakte Feiten’ op GUS

11 november 2019

10u56 0 De Panne De toneelvereniging Kink Kank Hoorn uit De Panne kijkt al uit naar de voorstellingen van zijn nieuwste komedie ‘De Naakte Feiten’.

De première is vrijdag 22 november. Verder zijn er voorstellingen op 23,27, 29 en 30 november telkens om 20.15 uur in de gemeentelijke feestzaal in de Zeelaan plaats. Op de bühne herken je Bart Devos, Marieke Durivault, Nick Durivault, Ellen Hoorne, Ingrid Hoste, Marc Tegethoff, Tonia Vandenberghe, Sabinne Verstraete en Marc Vileyn. Nick Durivault regisseert het stuk ook samen met John Schouppe. “’De Naakte Feiten’ is een bewerking van het stuk ‘Roddel’ geschreven door Pierre Soetewey en Miel Geysen”, laat Nick weten. “We komen terecht in een appartementsblok aan de rand van De Panne maar ook aan de rand van de maatschappij. De vrouwelijke bewoners laten zich dagelijks in met een flinke portie roddels op een bedje van koffie en koekjes. Wie zijn meneer en mevrouw Ickx? De roddeltantes gaan op onderzoek naar de naakte feiten.”

Info: www.kinkkankhoorn.be of check Facebook op ‘KKH.depanne. Een ticket kost tien euro.