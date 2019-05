Kinderopvang moet het Oosthoekschooltje redden GUS

29 mei 2019

16u01 0 De Panne Als de OCMW-raad van 3 juni het goedkeurt dan zal er vanaf midden juli kinderopvang georganiseerd worden in het gebouw van het Oosthoekschooltje in De Panne. Die school werd met sluiten bedreigd en door de kinderopvang daar te organiseren hoopt het schoolbestuur extra leerlingen te kunnen aantrekken.

“De Oosthoekschool heeft al een paar jaar kleuters te kort”, zegt Vincent Deconinck, voorzitter van de raad van bestuur van het Immaculata-instituut. “Even hing de sluiting als een dreigende wolk boven het schooltje maar uiteindelijk kregen we een extra respijtjaar. We hopen alsnog voldoende leerlingen te kunnen aantrekken door de helft van het schoolgebouw te reserveren voor kinderopvang. We werken daarvoor samen met het OCMW van De Panne. We hebben bij het Agentschap Opgroeien een vergunning aangevraagd voor de opvang van maximum veertien kinderen. De capaciteit zal afhangen van hoeveel kinderen er op 1 februari volgend jaar zijn ingeschreven in de school.” Schepen van Sociale Zaken Michèle Vandermeeren (ACT!E) maakt van extra kinderopvang een prioriteit. “In de oude pastorij naast de Sint-Pieterskerk creëerden we extra opvangplaatsen en tegen de zomer starten we in Adinkerke met een crèche in de nieuwbouw van Woonmaatschappij IJzer en Zee. Die nieuwe initiatieven, waarvoor we nog medewerkers zoeken, zal een deel van de wachtlijst wegwerken.”