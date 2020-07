Jongeren gooien flesjes naar Leopold I-standbeeld en vallen toerist aan met fles wodka Bart Boterman

03 juli 2020

17u16 47 De Panne Een 14-jarige en een 20-jarige uit De Panne zijn donderdagnacht opgepakt na een zware vechtpartij. Een toerist werd er op het hoofd geslagen met een glazen wodkafles. Die had een groepje jongeren aangetroffen, toen ze het standbeeld van Leopold I wilden beschadigen. Mogelijk dachten ze dat het om Leopold II ging, wiens standbeelden die tegenwoordig beklad worden omwille van het koloniale verleden.

Volgens het Veurnse parket was een groep jongeren rond half één op de Zeedijk glazen flesjes aan het gooien naar het standbeeld van koning Leopold I.

Twee Waalse toeristen, die toevallig voorbij wandelden, spraken de jongeren erop aan. Daar had het groepje, volgens de slachtoffers een vijftal, het niet op begrepen. Er ontstond een discussie en de twee Waalse toeristen vluchtten naar de vlakbijgelegen horecazaak L’Oasis in de Duinkerkelaan. Twee van de jongeren slaagden erin om binnen te geraken, waarop de twee slachtoffers opnieuw naar buiten renden. Daar werden ze opgewacht door enkele anderen van het groepje. “Er werd gevochten en geschopt en een van de slachtoffers werd met een fles wodka op het hoofd geslagen”, stelt het parket. Het was de kelner die daarop de politie belde. “De verwondingen waren uiteindelijk niet heel ernstig en een ziekenhuisopname bleek niet nodig”, aldus het parket, dat even evenwel zwaar aan de feiten tilt.

De twintigjarige verschijnt voor de onderzoeksrechter, die moet beslissen of hij aangehouden wordt. De minderjarige is ter beschikking gesteld van de jeugdrechter.