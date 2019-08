Jongeren besmeuren treinstellen met graffiti en vluchten, politie start onderzoek Bart Boterman

23 augustus 2019

17u22 0 De Panne Enkele jonge vandalen hebben zich in de nacht van donderdag op vrijdag uitgeleefd met graffiti in het station van Adinkerke. Verschillende treinstellen werden besmeurd met tags en tekeningen.

Volgens de politie Westkust werden de jongeren betrapt in de vroege morgen, toen iemand van het stationspersoneel aankwam. De jongeren namen meteen de vlucht. Een patrouille was vrij snel ter plaatse maar kon ondanks opzoekingen in de buurt niemand meer aantreffen. Op bepaalde treinstellen werden heel wat tags en tekeningen aangebracht. Over de volledige flank van een wagon stond bijvoorbeeld het opschrift ‘SAILER’ geschreven. Over de flank van een andere wagon dan weer ‘HICKUPS’. Wat dat precies mag betekenen, is niet duidelijk.

In de vlucht lieten de jongeren ook hun spuitbussen en materiaal achter. De politie nam de spullen in beslag en is een onderzoek gestart, onder meer op basis van de tags en camerabeelden. Indien ze worden geïdentificeerd, kan een gepeperde rekening van de NMBS volgen.