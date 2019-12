Jonge vader verschijnt begin volgend jaar voor assisen voor doodslag op z’n vijf weken oude dochtertje: “Ik wilde haar wakker schudden” Siebe De Voogt

02 december 2019

16u14 0 De Panne O p het assisenproces tegen Bennet Demeulenaere (25) uit Adinkerke zullen in januari 46 getuigen gehoord worden. Dat is maandag beslist in de Brugse rechtbank tijdens de preliminaire zitting. Demeulenaere moet zich na verantwoorden voor doodslag op z’n vijf weken oude dochtertje. De man beweert dat hij het meisje “wakker wilde schudden”, nadat ze gevallen was.

Nieuwjaarsdag 2018. De toen 23-jarige Bennet Demeulenaere en z’n vriendin zijn samen met hun vijf weken oude dochtertje in de woning van zijn moeder in Adinkerke. In de loop van de namiddag gaat de partner van Demeulenaere boven een dutje doen. De jonge vader blijft beneden alleen achter met z’n dochter. In de late namiddag belt hij zelf de hulpdiensten op. Aan de dienst 112 verklaart Demeulenaere dat het meisje mogelijk teveel fysiologisch water had gedronken. Ze zou uiteindelijk twee dagen later overlijden in het UZ Gent.

Wakker geschud

Het onderzoek wees uit dat de verklaringen van haar vader geen steek hielden. In een later verhoor gaf de man uiteindelijk toe dat z’n dochtertje tijdens het verversen uit de zetel was gevallen. In een vlaag van paniek had hij het kind door elkaar geschud. Naar eigen zeggen had Demeulenaere nooit de bedoeling om het meisje te doden. “Ik wilde haar enkel wakker schudden”, verklaarde hij. Of die verklaring van de twintiger staande houdt op het proces, zal in januari moeten blijken in het hof van assisen. Als het van de raadkamer in Veurne had afgehangen, was het echter nooit tot een assisenproces gekomen. In april dit jaar verwezen zij het dossier tegen Demeulenaere immers verkeerdelijk door naar de correctionele rechtbank.

30 jaar

De zogenaamde Potpourri II-wet maakte het mogelijk dat moorden en doodslagen sinds februari 2016 ook voor de correctionele rechtbank konden komen, maar op 21 december 2017 deed het Grondwettelijk Hof die wetgeving teniet. De KI in Gent zette de blunder van het Veurnse gerecht kort na de zomer recht, waardoor Bennet Demeulenaere zich in januari alsnog voor assisen moet verantwoorden. De kwalificatie luidt “doodslag”, waardoor hem 30 jaar opsluiting boven het hoofd hangt.

Op het proces wordt de twintiger verdedigd door strafpleiter Kris Vincke. De moeder van de overleden baby, die de relatie met de vader intussen verbrak, stelt zich burgerlijke partij. Haar belangen worden verdedigd door advocaten Suzy Cooleman en Filip De Reuse. Ook de eerste vriendin van Demeulenaere, met wie hij al een dochter had, zal zich op het proces stellen met Céline Mouton als advocate. Op 7 januari wordt de volksjury samengesteld. Drie dagen later volgt de voorlezing van de akte van beschuldiging. Het eigenlijke proces gaat op maandag 13 januari van start met het verhoor van de beschuldigde.