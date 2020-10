Jack (56) stapt en loopt 10 keer van De Panne naar Knokke-Heist en terug. Goed voor 1.190 kilometer in 12 dagen Gudrun Steen

09 oktober 2020

18u42 0 De Panne Pannenaar Jack Desille (56) heeft al wat sportieve prestaties op zijn naam staan, maar wat hij de voorbije 12 dagen deed, is wel verbluffend. Hij stapte liefst 1.190 kilometer, met voortdurend de kust tussen De Panne en Knokke-Heist in zijn vizier.

Jack is van oorsprong Fransman, maar woont ondertussen al zeven jaar in De Panne. Hij werkte in zijn leven al 2.000 wedstrijden af. En dat waren niet van de minste. Zo deed hij mee aan vier Powerman- en vijf Iron Man-wedstrijden. Ultralopen is tegenwoordig zijn uitlaatklep.

Omdat door corona alle wedstrijden zijn geschrapt, had Jack nood aan een sportieve uitdaging. “Omdat ik in De Panne woon, kwam het idee om van daaruit naar Knokke-Heist te stappen en te lopen en vervolgens terug en dat tien keer. Dat betekent dus om en bij de 1.200 kilometer verspreid over 170 uren”, reageert de Pannenaar.

Onderweg zamelde Jack geld in voor het onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Familie van hem heeft daartegen de strijd verloren. Hij moet nog uitrekenen hoeveel alles heeft opgebracht.