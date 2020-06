Inwoners krijgen volgende week hun mondmasker Gudrun Steen

10 juni 2020

11u23 0 De Panne Vandaag en morgen ontvangt De Panne ook de mondmaskers voor de kinderen. Samen met die van de volwassenen zullen vrijwilligers ze volgende week verspreiden. En er is nog coronanieuws uit de gemeente.

“Er waren al mondmaskers binnen voor volwassenen maar die levering was niet compleet. Ook die voor de kinderen waren nog niet binnen maar er is goed nieuws”, belooft schepen van Sociale Zaken Michèle Vandermeeren (ACTI!E). “Vandaag en morgen verwachten we de ontbrekende maskers zodat de verdeling alsnog kan starten. Vrijwilligers deponeren alles volgende dins- en woensdag in de brievenbussen van onze inwoners.”

Eenzaamheid tegengaan

In het meerjarenplan stonden al een aantal acties om de eenzaamheid te doorbreken maar door de coronacrisis liep het even anders. “Het team van de Seniorendienst heeft nu één prioriteit. Ze bellen een 300-tal alleenstaande 80-plussers op en zullen dat ook na corona blijven doen”, geeft Vandermeeren mee. “Zo kunnen ze vereenzaming opsporen, peilen naar het welzijn en gepaste hulp voorstellen. In juli wil ik ook starten met het project ‘telefoonbuddy’s’. Een dertigtal vrijwilligers bellen wekelijks tien dezelfde alleenstaande 80-plussers op. De bellers krijgen daarvoor een kleine bijdrage waarmee ze hun telefoonkosten kunnen betalen. Die dienst vullen we aan met fysieke huisbezoeken.”