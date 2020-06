Inhaalmanoeuvre in de Kerkstraat loopt fout, jonge Fransman maakt harde botsing met verkeerslicht Bart Boterman

19 juni 2020

21u52 0 De Panne In de Kerkstraat in De Panne is vrijdagavond 20.20 uur een spectaculair ongeval gebeurd. Een jonge Fransman maakte een inhaalmanoeuvre maar dat liep fout. Met de flank van zijn Peugeot botste hij hard tegen een verkeerslicht, waarop de wagen op zijn zijkant terecht kwam.

De ziekenwagen werd opgeroepen alsook politie en brandweer. De bestuurder was zelf al uit zijn wagen gekropen en liep een lichte beenwonde op. De jonge Fransman werd ter plaatse verzorgd door de ambulanciers maar vond een ziekenhuisopname niet nodig, waarop zijn moeder hem ophaalde. Zijn auto is zwaar beschadigd en hoogstwaarschijnlijk perte totale. Ook het verkeerslicht liep zware schade op en moet worden hersteld. De brandweer zorgde voor signalisatie en de opkuis van de brokstukken, terwijl de politie de vaststellingen deed. Het verkeer moest beurtelings voorbij en ondervond uiteindelijk beperkte hinder. Een uur later was de baan vrij.