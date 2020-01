Ingebroken in woning op klaarlichte dag Bart Boterman

22 januari 2020

15u49 0 De Panne In de Veurnestraat in De Panne is dinsdag ingebroken in een alleenstaande villa. Dat gebeurde op klaarlichte dag.

De bewoners waren ’s morgens vertrokken en kwam thuis rond 21 uur, waarop ze de inbraak vaststelden. Er bleek ingebroken via een raam. De volledige woning werd doorzocht maar wat allemaal gestolen is, is nog niet duidelijk. De bewoners maken een inventaris op en maken dat over aan de politie. De recherche is inmiddels een onderzoek gestart.