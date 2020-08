Ingebroken in geparkeerde Volvo, dief aan de haal met uurwerk en kledij Bart Boterman

12 augustus 2020

10u46 0 De Panne In de Decoussemaekerstraat in De Panne, bij het E. Vileynplein, is in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken in een geparkeerde wagen. Een uurwerk en kledij bleken verdwenen.

Het was een politiepatrouille die langs het voertuig reed en zag dat het raam aan de rechterkant ingeslagen was. Aan de hand van de boorddocumenten werd de eigenaar van de Volvo V40 gevonden en ingelicht. Bij nazicht bleek dat zijn uurwerk die bij de middenconsole lag, gestolen werd. Ook een bak met kledingstukken werd uit het voertuig gehaald. De bak bleef, zonder kledij, naast het voertuig achter. De politie is een onderzoek gestart.