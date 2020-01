Inbrekers viseren Eddy’s juwelierszaak: politie volgt bloedspoor en pakt verdachten op in appartement Bart Boterman

23 januari 2020

12u41 0 De Panne In de Zeelaan in De Panne is woensdagavond ingebroken in de juwelierszaak van Eddy Pylyser (79). De inbrekers verbrijzelden het etalageraam, maar een van hen sneed zich aan het glas tijdens de vlucht. De politie kon hun bloedspoor volgen tot een pand zo'n 400 meter verderop. “Al de vijfde inbraak, maar op mijn leeftijd laat ik dat niet meer aan mijn hart komen", getuigt juwelier Eddy. De buit bedraagt tussen de 5.000 en 10.000 euro, maar is grotendeels teruggevonden. Vier mannen zijn opgepakt.

Het was de buurvrouw aan de overkant van de Zeelaan die de politie verwittigde toen ze rond 20.30 uur zag hoe twee mannen in de juwelierszaak waren en juwelen stalen. Verschillende combi’s zetten koers richting de Zeelaan. “Op dat moment kwam ik net thuis, langs de achterkant van het gebouw. Ik had m’n kleinzoon afgehaald van de voetbalclub en was net op tijd om Club Brugge - Zulte Waregem te bekijken op televisie. Maar mijn jack russell was onophoudelijk aan het blaffen. Toen ik in de zaak ging kijken, zag ik het gebroken glas en bloedsporen. Wellicht waren de inbrekers gevlucht toen ze hoorden dat ik binnen kwam. Heel kort daarna kwam de politie aan”, getuigt Eddy.

Bloedspoor gevolgd

“Er zijn veel juwelen en kettingen meegenomen. Momenteel heb ik nog geen zicht op de exacte waarde van de buit. Het gaat om nepjuwelen hé", verduidelijkt Eddy. “Maar daar zitten naast de goedkope ook dure exemplaren tussen. De buit zou grotendeels teruggevonden zijn, maar ik hoorde zelfs dat de inbrekers juwelen probeerden door te spoelen door het toilet”, gaat hij verder. De politie volgde het bloedspoor en dat leidde naar een appartement. Een van de inbrekers had immers een diepe snijwonde opgelopen aan de rechterarm.

Vier personen aangetroffen

“Op dat appartement werden de twee verdachten aangetroffen, alsook een deel van de buit. Daarnaast bevonden zich nog twee personen in het appartement die mogelijk met de diefstal te maken hebben, maar dat wordt nog onderzocht”, duidt woordvoerster Ine Deburchgraeve van de lokale politie Westkust. De vier werden voorlopig gearresteerd. Het gaat om mensen van vreemde nationaliteit zonder geldige identiteitsdocumenten. “De gewonde inbreker werd eerst naar het ziekenhuis overgebracht ter verzorging van zijn snijwonde”, voegt Deburchgraeve nog toe. Het is voorlopig afwachten hoeveel onder hen voor de onderzoeksrechter moet komen met het oog op een aanhouding. Wellicht waren de inbrekers in de waan dat het om echte juwelen ging.

Vijfde inbraak in 38 jaar

“Het is al de vijfde inbraak in mijn zaak, maar ik ben ook al 38 jaar uitbater”, zegt Eddy Pylyser (79) nog. De laatste inbraak dateert van januari 2017. “Op mijn leeftijd laat ik dat niet meer aan mijn hart komen. Aan extra beveiliging denk ik ook niet meer, dat is de moeite niet meer. Ik ben vooral opgezet met snelle werk van de politie”, besluit Eddy.