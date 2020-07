IN BEELD. Drenkelingen redden in coronatijden: hulpdiensten houden grootscheepse oefening in De Panne Bart Boterman

07 juli 2020

13u14 1 De Panne Van drenkelingen in zee tot een vermist kind: op het strand van De Panne hebben de hulpdiensten dinsdagmorgen een grootschalige reddings- en communicatieoefening gehouden. Die verliep in coronatijden opvallend vlot, al waren er toch wat werkpuntjes.

De oefening startte rond 9 uur en alle takken van de hulpverlening schoten in actie: de strandredders, de politie Westkust en droneteam, brandweer Westhoek, reddingsboten van DAB Vloot en Ship Support, de SAR-helikopter NH90, de ziekenwagen, de scheepvaartpolitie, de mug en de noodcentrales. Een centrale commandopost of CP-OPS stond op de zeedijk. Doel van de oefening was enerzijds de slachtoffers snel redden en anderzijds de communicatie tussen de hulpverleners testen.

Het scenario: een zodiac met vier mensen en een kitesurfer waren gebotst, zo’n 800 meter ver in zee. Twee opvarenden van de zodiac sloegen overboord en ook de kitesurfer was in nood. Een moeder had dat zien gebeuren en rende naar haar spullen om de hulpdiensten te alarmeren, maar tot overmaat van ramp raakte haar kind in tussentijd vermist en belandde het in zee.

De figuranten waren allen militairen, behalve het vermiste kind, dat werd vervangen door een dummy.

“Er is uitstekend werk geleverd. De slachtoffers werden allen snel gelokaliseerd ondanks geringe info over de locaties. De strandredders hebben de kitesurfer en het vermiste kind gevonden, uit het water gehaald en gereanimeerd, terwijl de NH90-reddingshelikopter de twee drenkelingen van de zodiac uit zee haalde met behulp van de winch. De reddingsboot Brandaris van Ship Support haalde de twee overgebleven personen uit de zodiac. Rond 10 uur was de oefening al voorbij", vertelt Saskia Vanhove van Noodplanning West-Vlaanderen.

Werkpuntjes

“Toch waren er enkele kleine werkpuntjes. De communicatie verliep goed, al moet er gefinetuned worden tussen de ‘vliegende middelen’. Zo zette de politie Westkust een drone in, maar die moet tijdig uit de lucht wanneer de NH90 komt aangevlogen, om ongevallen te vermijden. Tegelijkertijd vloog ook Alouette III van de Defensie over, die eigenlijk niets met de oefening te maken had. De drone was tijdig uit de lucht, maar toch zullen de betrokkenen nog samenzitten om alle neuzen in dezelfde richting te draaien”, aldus Saskia Vanhove.

Beademingsballonnen

Nieuw dit jaar waren uiteraard de coronamaatregelen die gelden voor de hulpverleners. “Zo gebruiken de strandredders beademingsballonnen, faceshields en beschermpakken bij een reanimatie. Hun materiaal, net zoals de boot, wordt grondig ontsmet na de interventie. De kans bestaat dat ze met een Covid-patiënt te maken krijgen. Alle takken van de hulpverlening hebben zo hun eigen protocollen qua beschermingsmateriaal en ontsmetting", aldus Vanhove.