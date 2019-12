IN BEELD – De Panne steekt nieuwe kerstverlichting aan GUS

06 december 2019

13u03 0 De Panne Met meer dan 100.000 ledlichtjes brengt De Panne zijn inwoners en bezoekers in de kerststemming. Wij gingen op wandel met schepen van Openbaar Domein Wim Janssens (ACT!E).

De Panne investeerde 200.000 euro in zijn nieuwe kerstverlichting. “Daarin zitten wel enkele éénmalige kosten die we volgend jaar niet meer zullen hebben”, sust Janssens. “We kozen voor sfeervolle verlichting verspreid over dertig locaties. Dat zijn er twintig in De Panne en tien in Adinkerke. Dat vulden we aan met honderden echte kerstbomen. Voor onze verlichting werken we samen met het bedrijf Licht en Vorm uit Ingelmunster. Zij hebben een team klaar om snel uit te rukken bij eventuele pannes. Anders dan voorgaande jaren kozen we voor warm wit. Dat geeft een zachter licht en straalt een rustige sfeer uit. De lichtjes hangen in de bomen van De Panne en Adinkerke. Hier en daar zorgen we voor een blikvanger zoals de brug in Adinkerke en de lichttunnel op de Esplanade in De Panne. Op de rotonde in Adinkerke komt een welkomsttekst die je van ver zal kunnen zien. Ook leuk is de kerstboom van 12 meter hoog op het Marktplein. Die zullen we zaterdag 14 december doen oplichten tijdens de opening van de kerstmarkt. Iedereen is bij deze uitgenodigd op dat bijzondere moment.”