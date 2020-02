IN BEELD - De Bolhoeden kleurden de kindercarnavalstoet. Jeugdprinsenpaar is bekend Gudrun Steen

24 februari 2020

14u03 1 De Panne Eénmalig kon je op de kindercarnavalstoet in De Panne genieten van de Bolhoeden. Dat was een groep muzikanten die zeventig jaar geleden door de straten van de gemeente liep. Het kersverse jeugdprinsenpaar werd zondag verkozen.

De Bolhoeden ontstond in 1948. Bedoeling was muziek spelen tijdens het carnaval. Tien jaar later pakten Marcel Lepla en Leopold Coffyn uit met de kindercarnavalstoet en ook toen kleurden de Bolhoeden het gebeuren. Sinds 1990 liggen de activiteiten van de Bolhoeden stil maar bibliothecaris Christophe Coffyn bracht daar dit jaar verandering in. “Papa (Leopold red.) is tachtig en dat wilden we vieren door de Bolhoeden voor één keer vanonder het stof te halen. René Berten, die destijds gratis ijsjes uitdeelde aan de kinderen, kon er door ziekte helaas niet bij zijn. Alice Coffyn (97) was er wel bij net zoals Roger Carna (77). Alice heeft jaren mee gestapt met De Bolhoeden en Roger was de drummer van de groep.” De kindercarnavalstoet wordt ondersteund door de Carnavalszotten Kort en Goed.

Zondag werd ook het nieuwe jeugdprinsenpaar Liam Dake (9) en Jill Demeester (9) uit Adinkerke verkozen tijdens het sprookjesbal dat de Orde van de Beren en Toerisme De Panne organiseerden. De gemeente kijkt nu uit naar zijn carnavalstoet op 15 maart. In cultuurhuis De Scharbiellie in de Kasteelstraat kan je momenteel een duik nemen in het carnavalsverleden.