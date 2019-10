Immaculata-instituut De Panne is geselecteerd als Rode Neuzen school GUS

21 oktober 2019

14u12 0 De Panne Deze week plant het Immaculata-instituut van De Panne heel wat activiteiten in het kader van de campagne Rode Neuzen. Bedoeling is minimum 1000 euro op te halen voor de inrichting van een rustige ruimte en de organisatie van een workshop weerbaarheid.

Al voor de vierde keer organiseren VTM, Qmusic en Belfius Rode Neuzen dag. Samen met heel Vlaanderen zamelen de initiatiefnemers geld in voor initiatieven die jongeren mentaal sterker maken. Het Immaculata-instituut van De Panne springt mee op de kar en plant deze week een rijkgevuld programma. “In de pauze kan je appels kopen aan een halve euro per stuk, een zakje snoep aan één euro per zakje, op dinsdag een beker soep voor een halve euro, op donderdag een lunch, op vrijdag een suikerwafel voor één euro en doorlopend een gadget van Rode Neuzen zoals een balpen, sleutel of en rode neus aan vijf euro”, overloopt Evelyn Legein de acties. Het hoogtepunt deze week is morgen. “We moedigen onze leerlingen aan om zoveel mogelijk rood te dragen dinsdag. Dan vindt namelijk een lezing met een getuigenis plaats over weerbaarheid bij jongeren. De bedoeling van dit alles is om minstens 1000 euro in te zamelen. Daarmee willen we een ruimte op school inrichten waar leerlingen rustig kunnen praten met leraren. Daarnaast plannen we een workshop om jongeren weerbaar te maken en willen we regelmatig experts naar onze school uitnodigen waarbij onze leerlingen terecht kunnen.”