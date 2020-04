Huiszoeking bij man die mondmaskers verkocht aan woekerprijzen en zelfs niet afleverde Bart Boterman

08 april 2020

18u55 0 De Panne De politie en de Economische Inspectie voeren een onderzoek naar een man (37) uit De Panne die via het internet mondmaskers te koop aanbood, maar nooit afleverde. Het slachtoffer had liefst 905 euro betaald voor 20 mondmaskers.

Volgens het Veurnse parket deed het slachtoffer op 22 maart online aangifte bij de Economische Inspectie over mogelijke feiten van oplichting. Er werd een onderzoek opgestart, samen met de Politie Westkust. “Dinsdagnamiddag werd een huiszoeking gehouden en zijn de computer en de gsm van de verdachte in beslag genomen. Die toestellen zullen verder onderzocht worden. De verdachte beweert dat hij zelf alles bestelde bij Ali Baba, maar dat zijn bestelling daar vertraging opliep”, zegt het Veurnse parket. Bij de huiszoeking zijn overigens geen mondmaskers aangetroffen.

Naar eigen zeggen had de verdachte een twintigtal klanten. “Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de vork precies in de steel zit. In ieder geval mogen sinds een ministerieel besluit van 22 maart mondmaskers enkel door een apotheek en op doktersvoorschrift verkocht worden. De website van de Pannenaar werd dan ook van het internet gehaald”, aldus het parket.