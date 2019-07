Hogere premies voor wie woning inbraakveilig maakt GUS

03 juli 2019

07u58 1 De Panne De Panne geeft vanaf januari 2020 een premie van 500 euro aan particulieren die hun woning inbraakveilig maken. Ondernemers krijgen tot 1000 euro.

De gemeenteraad heeft het reglement daarover goedgekeurd. Volgens de inbraakcijfers van de politie Westkust werden tot begin deze maand 15 woninginbraken en 6 inbraken in handelszaken vastgesteld in De Panne. Dat cijfer moet volgens de gemeente omlaag. “We verdubbelen de premie voor particulieren naar 500 euro en ondernemers krijgen per beroepslokaal een maximale premie van 1000 euro”, zegt financiënschepen Nicolas Luyssen (Het Plan-b). “De installatie van het camerasysteem gebeurt door een erkend installateur, het systeem moet goed onderhouden zijn, de camera moet ook nachtopnames kunnen maken en de politie mag de opnames bekijken als dat nodig is. Een diefstalpreventieadviseur komt langs en pas na zijn of haar goedkeuring kennen we de premie toe. We hebben een budget van 15.000 euro voorzien.”