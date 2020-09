Historische zeilwagens spotten in De Panne Gudrun Steen

10 september 2020

15u45 0 De Panne Een vijftiental zeilwagens uit lang vervlogen tijd staan vanaf morgen vrijdag een weekend lang te pronken aan de zeilwagenclub in De Panne. En dat die oude knarren nog rijvaardig zijn tonen de eigenaars maar al te graag.

De Royal Sand Yachtclub organiseert de International Historic Sand Yacht Meeting bij het zeilwagencentrum in de Dynastielaan in De Panne. Buiten zullen een vijftiental oude karren te zien zijn en binnen kan je mijmeren bij de talrijk tentoongestelde foto’s die de geschiedenis van de zeilwagensport tonen. Jan Leye coördineert alles met Pascal Demuysere en onder het voorzitterschap van Danny Saubain. De oudste zeilwagenkar is trouwens van Jan zelf en werd in 1958 gebouwd.

Programma

Vrijdagnamiddag wordt er al gereden met de zeilwagens. Zaterdag staat om 18 uur de opening van de buitenexpo gepland gevolgd door het doorknippen van het lintje van de fototentoonstelling. Een jury gaat na welke historische zeilwagenkar het mooiste is gerenoveerd. Zondag ben je vanaf 11 uur welkom. Het hoogtepunt is de start van de historische rally met alle tentoongestelde zeilwagens rond 15 uur. Zelfs Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele heeft beloofd om langs te komen voor het startschot. Wie weet doet hij ook een ritje met een zeilwagen.