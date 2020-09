Historische Dumontwijk heeft nu ook zijn eigen app Gudrun Steen

10 september 2020

13u33 0 De Panne De Panne doet mee aan de Open Monumentendag nu zondag. In plaats van rondleidingen te organiseren, lanceert het die dag een gratis erfgoedapp. Daarop vind je uitleg over twintig locaties in de historische Dumontwijk.

“We droomden al langer van een app rond de Dumontwijk”, geeft cultuurbeleidscoördinator Geert Vanthuyne toe. “Door de coronamaatregelen is het er sneller van gekomen. De eerste aanzet geven we zondag. Als het publiek tevreden is, kunnen we verder bouwen. We zien het ook ruimer dan de Dumontwijk en ons architecturaal patrimonium. De eerste versie met 20 locaties zetten we zondag online.” Je zal ze vinden via de App Store of Google Play Store onder ‘erfgoedapp’ en vervolgens ‘Open Monumentendag De Panne 2020'.

De Dumontwijk is ook de buurt waar de familiezoektocht zich afspeelt. Het deelnameformulier is zondag verkrijgbaar in het gemeentehuis. Dit weekend kan je voor het laatst naar de tentoonstelling met werk van Jan Neggers. Daarvoor moet je vooraf reserveren op www.depanne.be/musea.

Check www.depanne.be/openmonumentendag voor de meest actuele informatie.