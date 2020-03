Herken jij alle schilderijen? Bibliotheek De Panne creatief tijdens de jeugdboekenweek Gudrun Steen

06 maart 2020

10u19 0 De Panne Om en bij de 600 leerlingen van alle scholen uit De Panne en Adinkerke hebben een gekend schilderij nagebootst. Stemmen op hun foto’s kan nog tot eind deze maand. De ludieke wedstrijd past in de jeugdboekenweek die rond kunst draait.

Het team van de bibliotheek in De Panne bezorgde de schoolgaande jeugd een leuke opdracht. Met een gekend schilderij, aangepast aan de leeftijd, trok het naar de verschillende klassen. ‘Hier heb je de compositie, jullie mogen die nabootsen en daarvan een foto nemen’, luidde het. Ruim 600 kinderen zagen dat helemaal zitten. “De tableau vivants zijn tot 23 maart te zien in onze bibliotheek”, nodigt bibliothecaris Christophe Coffyn uit. “Daarna gaan we even dicht om over te schakelen op een nieuw softwaresysteem. Stemmen op de foto’s kan tot eind maart via depanne.bibliotheek.be onder fotowedstrijd jeugdboekenmaand. Tegen de paasvakantie maken we per leerjaar een winnaar bekend. Die krijgen hun eigen kunstwerk op groot formaat.”

Welke werken herken jij?

Bovenaan zie je het schilderij, daaronder de klasfoto die hetzelfde uitbeeldt? Doe even mee. Helemaal onderaan vind je de antwoorden.

De oplossingen

Kleuterklassen : De Schreeuw (Edward Munch)

1e leerjaar : zelfportret met aapje (Frida Kahlo)

2e leerjaar : De zoon des mensen (René Magritte)

3e leerjaar : Parabel der blinden (Pieter Brueghel)

4e leerjaar : Le village des sirènes (Paul Delvaux)

5e leerjaar : Boerenbruiloft (Pieter Brueghel de Oude)

6e leerjaar : Washington crossing the Delaware (Emanuel Leutze)