Heraanleg Ollevierlaan is gestart: tot Pasen volgend jaar hinder GUS

09 september 2019

12u19 0 De Panne De Ollevierlaan in het centrum van De Panne is momenteel enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. De straat krijgt een facelift en zal er tegen Pasen volgend jaar hetzelfde uitzien als de Brouwersstraat qua stijl.

“We richten de Ollevierlaan in, vernieuwen de nutsleidingen en zorgen voor een gescheiden rioolstelstel”, geeft schepen van Openbare Werken Wim Janssens (ACT!E) mee. “We zijn vandaag maandag gestart met de uitbraak van de voetpadzone zodat we daar de nieuwe nutsvoorzieningen kunnen plaatsen. Tot aan de herfstvakantie, eind oktober is dat, kunnen enkel de bewoners in de straat om naar hun garage te rijden. Na dat verlof laten we geen autoverkeer meer toe tot het einde van de werken. Het kruispunt Ollevierlaan-Tegethofflaan-Prins Albertlaan blijft open tot de kerstperiode. Er zijn namelijk ook werken in de Koninginnelaan en Astridlaan. Begin januari start de aannemer met de bovenbouw. De Ollevierlaan is geen doorgangsweg. Alles verloopt vlot via de Marktlaan en de Brouwersstraat. Tegen de paasvakantie volgend jaar zouden de werken achter de rug moeten zijn. Veel hangt natuurlijk af van het weer.” De totale kostprijs is 660.000 euro, waarvan de gemeente De Panne een dikke 340.000 euro betaalt. De rest is voor rekening van de Intercommunale voor Watervoorziening Veurne-Ambacht (IWVA).