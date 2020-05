Heemkundige en gids Guido Mahieu plots overleden Gudrun Steen

27 mei 2020

09u31 0 De Panne Guido Mahieu (71) uit Adinkerke is gisterenavond dinsdag plots overleden na een hartinfarct.

De gepensioneerde militair was getrouwd met Jacqueline Bonte. Zijn grootste passie was het oorlogsverleden. Het Cabourdomein, waar hij vlakbij woonde, was zijn geliefde plek. Door zijn speurwerk werden extra oorlogsbunkers ontdekt. Samen met Norbert Desiere was Guido grondlegger van het Cabourmuseum over de Tweede Wereldoorlog. Nog op die site heeft hij verschillende keren het oorlogsverleden tot leven gewekt door re-enactmentgroepen uit te nodigen. Als gepassioneerd verteller hield hij ervan mensen rond te leiden in het Cabourdomein. Zijn kleindochter Kato was zijn oogappel.

Later meer.