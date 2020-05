Heemkundige en gids Guido Mahieu (71) plots overleden Gudrun Steen

27 mei 2020

09u31 98 De Panne Guido Mahieu (71) uit Adinkerke is gisterenavond dinsdag plots overleden na een hartinfarct.

De gepensioneerde militair was getrouwd met Jacqueline Bonte. Zijn grootste passie was het oorlogsverleden. Het Cabourdomein, waar hij vlakbij woonde, was zijn geliefde plek. Door zijn speurwerk werden extra oorlogsbunkers ontdekt. Hij was één van de grondleggers van het Cabourmuseum over de Tweede Wereldoorlog. Nog op die site heeft hij verschillende keren het oorlogsverleden tot leven gewekt door re-enactmentgroepen uit te nodigen. Als gepassioneerd verteller hield hij ervan mensen rond te leiden in het Cabourdomein. Zijn kleindochter Kato was zijn oogappel.

We mochten altijd beroep doen op hem. Voor die grote inzet zijn we hem dankbaar Cultuurfunctionaris Geert Vanthuyne

Cultuurfunctionaris Geert Vanthuyne van De Panne heeft vaak met Guido samengewerkt. “Hij was een man zonder franjes, recht voor de raap. Je wist wat je aan hem had”, typeert Geert hem. “We mochten altijd op hem beroep en voor die inzet hoefde hij niets terug. Hij vond het maar normaal wat hij deed maar zo evident was het niet beseffen we. In 2022 vieren we de twintigste verjaardag van het Cabourmuseum dat hij mee heeft opgericht. Volgend jaar vinden in dat verband inrichtingswerken plaats en bij die besprekingen was Guido nauw betrokken. We zullen hem missen. De historische evocaties in het Cabourdomein organiseerde hij en ook gidsbeurten gaf hij vol overtuiging. Dit jaar zou de gemeente de 80ste verjaardag van Operatie Dynamo herdenken. Guido werkte mee aan de voorbereiding van de historische tentoonstelling daarover. Helaas is het hele gebeuren een jaar opgeschoven door de coronacrisis. Zijn betrokkenheid voor alles rond het Cabourdomein was groot. Ik ben hem daarvoor heel dankbaar.”

Guido wordt donderdag 4 juni in intieme kring begraven.