Handelaars mogen gratis hun wagen parkeren in de Dynastielaan en haar zijstraten Gudrun Steen

14 augustus 2020

17u39 1 De Panne Net voor het weekend laat De Panne weten dat het haar parkeerbeleid aanpast in de regio van de Dynastielaan. Zo mogen uitbaters van handelspaden er gratis parkeren. Eigenaars waarvan de inrit van hun garage daar ligt, kunnen ook een parkeerkaart aankopen.

Vorig jaar breidde de gemeente de betalende parkeerzone uit met de Dynastielaan en haar zijstraten. Begin juli dit jaar konden bewoners een parkeerkaart aanvragen, maar er waren nog twee knelpunten volgens schepen Stéphane Buyens (ACT!E). “Uitbaters van handelspanden in dat gebied wilden ook een parkeerkaart. Dezelfde vraag kregen we van eigenaars van wie de inrit van hun privégarage in de Dynastielaan en haar zijstraten lag. We komen aan beide vragen tegemoet. Die mensen kunnen een virtuele parkeerkaart aanvragen waarop één nummerplaat kan staan. Per woning of handelspand kunnen twee kaarten aangevraagd worden bij het parkeerbedrijf, dat het betalend parkeren beheert. De parkeerkaart is uiteraard alleen geldig in de regio van de Dynastielaan.” Een kaart kost honderd euro en is één jaar geldig.