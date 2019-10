Grote zoekactie voor vier toeristen met glas teveel op: “drenkeling” blijkt gewoon over straat te lopen Siebe De Voogt

06 oktober 2019

De Panne In De Panne kregen vier toeristen zaterdagnacht het idee om te gaan pootjebaden in zee. Eén van hen bleek plots spoorloos verdwenen, waardoor de hulpdiensten een grote zoekactie op poten zetten. De vermeende drenkeling bleek 2 uur later onder invloed van alcohol rond te dwalen op straat.

De vier twintigers uit Sint-Lambrechts-Woluwe vatten rond 3 uur het plan op om, ondanks het slechte weer, even verkoeling te zoeken in zee. Eén van de mannen bleek plots verdwenen. Zijn vrienden hoorden hem naar eigen zeggen nog roepen, maar konden hun kameraad niet meer terugvinden. Ze alarmeerden de hulpdiensten, die meteen in grote getale uitrukten. De reddingsboot Brandaris uit Nieuwpoort trok ter plaatse en ook de NH90 vloog uit om de waterlijn vanuit de lucht af te speuren. Brandweer en politie zochten dan weer op het strand naar sporen van de vermeende drenkeling. Twee uur lang was er geen spoor van de vermiste toerist, tot om 5 uur het goede nieuws kwam dat de man was aangetroffen in de straten van De Panne. Volgens de lokale politie Westkust had hij net als zijn vrienden alcohol gedronken. “De man werd door ons terug naar zijn verblijfplaats geleid.” Mogelijk zal de nutteloze zoekactie nog een staartje krijgen voor de vrienden. De hulpdiensten kunnen de kosten immers op de toeristen verhalen.