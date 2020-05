Grote zoekactie voor kust van De Panne naar vermeende kitesurfer in nood leidt enkel tot vondst van... zeeboei Mathias Mariën

24 mei 2020

16u54 0 De Panne Voor de kust van De Panne hebben de hulpdiensten zondagmiddag een grote zoekactie gehouden naar een vermeende surfer in nood. Uiteindelijk bleek het vals alarm.

De zoekactie speelde zich vooral af ter hoogte van het Pierre Boertierplein. De NH90-reddingshelikopter kwam mee speuren, omdat de melder had gesproken over een kitesurfer die 500 meter ver in zee vertoefde. Aan de andere kitesurfers werd gevraagd om uit het water te komen. Maar ook dan was er niks te zien. Na ruim een uur zoeken bleek het om vals alarm te gaan. Er werd alleen een boei gevonden.