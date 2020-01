Grootschalige zoekactie naar dertien vluchtelingen die met bootje op zee gingen in De Panne Bart Boterman

21 januari 2020

07u26 12 De Panne Voor de kust van De Panne is momenteel een grootschalige zoekactie aan de gang naar een bootje met vluchtelingen. Dertien personen voorzien van zelfgemaakte reddingsvesten zouden ter hoogte van het Pierre Bortierplein in het water zijn gegaan. Intussen zouden de inzittenden van het bootje terug op het strand geraakt zijn.

Rond 3.30 uur werd een vluchteling aangetroffen op de zeedijk door de politie. De man was onderkoeld en had een nat pak. Hij verklaarde dat hij samen met dertien anderen met een bootje in zee was gegaan in De Panne, maar het bootje kapseisde. Er startte een zoekactie en al snel werden de kar van een bootje en wat spullen gevonden, tegen aan de waterlijn ter hoogte van het Pierre Bortierplein. Vier reddingsboten, politie en brandweer zoeken met man en macht.

Op de DK-bus, die tussen De Panne en Duinkerke, zouden intussen vijf van de vluchtelingen met een nat pak zijn teruggevonden. De kans bestaat dat de anderen zich nog in zee bevinden. Intussen zou het bootje gevonden zijn in zee en ook het zeil.