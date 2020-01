Grootschalige zoekactie naar 8 vermiste vluchtelingen, onder wie 2 kinderen, in De Panne gestaakt Bart Boterman

21 januari 2020

07u26 50 De Panne De zoekactie naar acht vermiste transitmigranten die vannacht, met zelfgemaakte reddingsvesten in De Panne het water in gingen, is gestaakt. Nadat hun bootje kapseisde zwommen ze “een vijftal minuten” terug naar de kust. Dat bevestigen burgemeester Bram Degrieck en Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen. In totaal ging het om 14 transitmigranten waarvan er reeds zes terecht zijn.

Rond 5.22 uur kwam er een melding dat er zich een man met nat pak bij de inkomhal van een appartement bevond en hulp zocht. Aan de politie verklaarde de man dat hij samen met dertien anderen op een opblaasbaar bootje in zee was gegaan bij het zeilwagencentrum in De Panne. Het bootje kapseisde. “Het ging om een man van Afghaanse afkomst", aldus Decaluwé bij Radio 1.

In totaal ging het om veertien vluchtelingen waarvan er inmiddels zes terecht zijn: de ene Afghaan die om hulp vroeg, en nog eens vijf anderen die op de DK-bus (van De Panne naar Duinkerke) werden aangetroffen. “De mensen die we aantroffen, vertellen dat iedereen van de groep terug aan land is gegaan”, aldus burgemeester Degrieck. “De kans is uiterst klein dat er nog mensen worden aangetroffen. Hoogstwaarschijnlijk zijn alle mensen op eigen kracht weggeraakt”, deelde Degrieck op Facebook.

(Lees verder na het Facebookbericht)

Kousenbroek gevonden

Vanmorgen speurden brandweer, politie en gemeentearbeiders de kustlijn volledig af tussen Frankrijk en De Panne. Ook op zee werd verder gezocht met schepen. De brandweer vond een kledingstuk, een kousenbroek, in de duinen. Of die van de transmigranten is, is niet zeker. Eerder werd nog een broek gevonden.

(Lees verder na de foto)

Er werden onder meer drones ingezet om de vluchtelingen terug te vinden, omdat de weersomstandigheden geen reddingshelikopters toelieten. “Maar het is zoals zoeken naar een speld in een hooiberg”, aldus Decaluwé.

De transmigranten zouden uitgerust zijn geweest met zelfgemaakte reddingsvesten, gemaakt uit plastic afval. De zes mensen die al werden aangetroffen, betreffen een Afghaan en vijf Iraniërs. Ze waren onderkoeld en worden voorlopig opvangen op het centraal commissariaat.

Fake news en brexit

Steeds meer migranten trachten het Kanaal over te steken na (foutieve) berichten over de mogelijke gevolgen van een brexit. Mensensmokkelaars maken gebruik van de onduidelijke situatie om vluchtelingen onder druk te zetten. Eenmaal de brexit rond is, wordt het Kanaal afgesloten, zo dreigen ze.

“Ondanks het slechte weer proberen vluchtelingen toch over te steken", zegt Decaluwé. “Dat was vorig jaar niet het geval." Omdat de problematiek ernstiger wordt, wil Decaluwé een tandje bijsteken “met innovatieve middelen zodat we het al zien wanneer personen zich aan het voorbereiden zijn om de oversteek te maken”.