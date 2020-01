Grensactie levert arrestatie van vermoedelijke mensensmokkelaar op Bart Boterman

16 januari 2020

14u57 0 De Panne Aan de grensovergang Le Perroquet in De Panne is woensdag een controleactie gehouden door de politie. Daarbij werd een vermoedelijke mensensmokkelaar opgepakt. Ook een minderjarige uit Duinkerke, die ontsnapt was uit een instelling, werd bij de kraag gevat.

De controleactie op de grens betrof een samenwerking tussen het Snelle Respons Team en de hondengeleider van de politie Westkust, de interventiedienst van de federale politie en hun Franse collega’s van het Peleton Surveillance et Intervention de la Gendarmerie Hoymille. “Tijdens de actie werden 96 voertuigen gestopt en gecontroleerd. Een vermoedelijke Armeense mensensmokkelaar probeerde te vluchten en werd gearresteerd. Daarnaast troffen de ploegen ook een geseinde minderjarige aan die was ontsnapt uit een instelling in Duinkerke. Een bestuurder had dan weer 3 gram drugs op zak”, aldus woordvoerster Ine Deburchgraeve van de politie Westkust over de resultaten van de grenscontrole.

Daarnaast moesten elf bestuurders blazen. Niemand keek te diep in het glas. “We houden op regelmatige basis dergelijke acties met de Franse collega’s. De resultaten bewijzen eens te meer dat deze samenwerking werkt”, besluit Deburchgraeve.