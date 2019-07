Gestraft voor 300 milliliter traangas in heuptas ‘klaar om te gebruiken’ Jelle Houwen

04 juli 2019

Een 38-jarige man uit het Franse Grande-Synthe heeft twee maanden cel en 800 euro boete gekregen nadat hij bij een verkeerscontrole 5 september vorig jaar in De Panne vorig jaar betrapt werd met een bus van 300 millimeter traangas. Die had S.O. in een heuptas verborgen die hij aan had in de wagen. Gevraagd naar zijn bedoeling zei S.O. dat het klaar was om te gebruiken wanneer hij dat nodig zou achten. S.O. daagde niet op voor zijn proces en kreeg een effectieve celstraf.