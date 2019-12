Gepensioneerde kapper Edwin Eloy stapt na 43 jaar uit Unizo-bestuur GUS

09 december 2019

11u06 0 De Panne Het bestuur van Unizo De Panne-Adinkerke bedankte Edwin Eloy voor zijn trouwe inzet. Nu hij op pensioen is, vindt de gepensioneerde kapper het tijd om na 43 jaar bestuurslid te stoppen. Hij vertrouwt in de nieuwe veelbelovende krachten.

“Ik heb altijd met veel plezier deel uitgemaakt van het bestuur van Unizo”, blikt Edwin terug. “Het heeft me veel sociale contacten opgeleverd. In 1976 ben ik in het bestuur gekomen als lid van de toenmalige NCMV-jongeren uit De Panne. In dat jaar bezochten we Drachten in Nederland. We lieten ons inspireren door zijn commercieel centrum en de autovrije zones. Wat ik me verder herinner is de verkoopactie in de kerstperiode in de jaren zeventig. Bij honderd loten konden de mensen een superlot krijgen en daarmee kans maken op een wagen. Dat bracht telkens veel volk in beweging dus was het hectisch om alles geregeld te krijgen. Maar de sfeer was gemoedelijk. Ik werkte graag mee aan de vele activiteiten zoals het verdelen van de kerstbomen, mee schrijven in de Info-Flash van vroeger of de avondmarkten mee helpen voorbereiden. Een fantastisch initiatief was ‘Lovemybusiness’ een vijftal jaar terug. Dankzij Unizo hebben wij zo onze huwelijksgeloften hernieuwd samen met andere koppels. Tot slot koester is de vele interessante bedrijfsbezoeken, de handelsbeurzen en de belevings- en inspiratiebeurs Sea-Vent.”