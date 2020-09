Gemeenteraadsvoorzitter stapt uit ACT!E en zetelt voortaan onafhankelijk: “Met bepaalde beslissingen kon ik me niet verzoenen” Gudrun Steen

10u58 8 De Panne Marc Hauspie (45) biedt zijn ontslag aan als bestuurslid, ondervoorzitter en communicatieverantwoordelijke van de meerderheidspartij ACT!E en Open Vld in De Panne. De gemeenteraadsvoorzitter zetelt voortaan als onafhankelijke.

In mei van dit jaar volgde Marc Hauspie Serge Van Damme (ACT!E) op als gemeenteraadsvoorzitter. Die laatste nam afscheid van de lokale politiek om kansen te geven aan jongere mensen. Beroepshalve runt Marc Hauspie in De Panne de wijn- en tapasbar Bodega met zijn echtgenote. “Ik blijf gemeenteraadsvoorzitter, maar dan als onafhankelijke”, reageert hij. “De jongste maanden zijn bepaalde beslissingen genomen waar ik me niet mee kon verzoenen. Ik wil niet in detail treden, omdat dit niet fair zou zijn. Het is een samenloop van omstandigheden en ik had het gevoel dat er onvoldoende werd geluisterd.”

Gezond boerenverstand

Marc Hauspie stapt dan wel uit ACT!E, hij blijft wel politiek actief. “Ik wil constructief samenwerken met alle partijen uit de meerderheid en oppositie. Door mij onafhankelijk op te stellen, zal ik me meer kunnen uitdrukken zoals ik dat wil en op mijn eigen manier. Ik wil een kritische blik werpen op de ontwerpbeslissingen en redeneren met gezond boerenverstand. Streven naar een correct evenwicht tussen de gemeenteraad en het schepencollege is mijn doel. De voorstellen van alle raadsleden moeten een ernstige kans krijgen.”